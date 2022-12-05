Yörüngedeki Starlink uydu sayısı 10 bini geçecek

SpaceX'in 2020 yılkında Starlink uyduları için yaptığı başvuru sonuçlandı. Şirket, 7 bin 500 adet daha uydu fırlatabilecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 3 bin 500 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Gerekli izin çıktı

SpaceX, ABD’deki Federal İletişim Kurumu’na yaptığı başvuruda 50 bin adet ikinci nesil Starlink uydusunu uzaya göndermek için izin istedi. Ancak kurum, bunlardan yalnızca 7 bin 500 tanesini kabul etti.

Şirket, artık 7 bin 500 adet daha uydu fırlatabilecek ve yörüngedeki Starlink uydu sayısı 10 bini aşacak.

Şirket, uyduların ne zaman yörüngeye yerleştirilmeye başlanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.

