YouTube, 15 saniyelik videolarla TiKTok'a rakip oluyor

YouTube, 15 saniyelik videolarla TiKTok'a rakip oluyor

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YouTube, kullanıcıların 15 saniyeyle sınırlı videolar çekebileceği yeni bir özelliği test ediyor.

Kısa videolar oluşturup çeşitli efektlerle yayınlamanızı sağlayan TikTok, her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla diğer platformların da dikkatini çekiyor.

Dünyanın en büyük video yayın platformu olan YouTube, kullanıcıların 15 saniyelik kısa videolar çekip yayınlamasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı.

Yalnızca mobil kullanıcılara sunulacak bu özellik, "Yeni video oluştur" menüsü altında yer alacak.

TIKTOK'A OLDUKÇA BENZİYOR

YouTube'un üzerinde çalıştığı yeni kısa videolar özelliği TikTok'a fazlasıyla benziyor. Kullanıcılar, ekranda yer alan kayıt tuşuna basıp videolar kaydebilecek ve videoyu duraklatatıp yeniden kayda başlayabilecek.

YouTube, yeni özellik hakkında fazla detay vermediğinden video hızını değiştirme, filtreler, efektler ve videolara müzik ekleme gibi özelliklerin gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.