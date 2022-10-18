YouTube, 4K çözünürlük kısıtlamasını iptal etti

YouTube, 4K çözünürlük kısıtlamasını iptal etti

YouTube, 4K videoları yalnızca Premium kullanıcılarının izleyebildiği güncellemeyi test ediyordu. Ancak şirket, bu kararından vazgeçti.

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.

YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.

Ücretsiz aboneler için 4K video kararı

Kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamak için son zamanlarda oldukça agresif politikalar izleyen YouTube, geçtiğimiz günlerde 4K videoları sadece ücretli abonelere sunmak için testler yapmıştı.

Sınırlı sayıda kullanıcıyla testlere başlayan YouTube, ücretsiz kullanıcılara videoların çözünürlük ayarlarında 2160p (4K) seçeneği için Premium ibaresi gösteriyor.

YouTube geri adım attı

YouTube, kullanıcılardan gelen yoğun tepki nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı. YouTube ile ilgili teknik sounlarla ilgilenen resmi TeamYouTube isimli Twitter hesabı, 4K çözünürlük desteğini Premium'a özgü kılan özelliğin kalıcı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Bu testleri artık tamamen kapattık. İzleyiciler, artık Premium üyelik olmadan 4K kalitesinde çözünürlüklere erişebilir." ifadeleri kullanıldı.