YouTube, artık videoların üstünde reklam göstermeyecek YouTube’un masaüstü sitesinde videoların hemen alt kısmındaki reklamlar artık kaldırılacak.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları rahatsız eden reklamları kaldırma kararı aldı.

Alınan yeni kararla birlikte, YouTube'un masaüstü sitesinde videoların hemen alt kısmında gösterilen küçük reklamlar tarih oluyor.

Özellikle videonun alt kısmındaki görüntüyü görmek, bu reklamlar nedeniyle zaman zaman engelleniyordu.

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Son tarih 6 Nisan

6 Nisan’dan itibaren kullanıcılar, bu formatta reklamlarla karşılaşmayacak ve bu reklam seçeneği de YouTube Studio’dan kaldırılacak.

Önümüzdeki dönemde şirket; video öncesinde, ortasında ve sonrasında gösterilen reklamlara daha fazla odaklanacak.

Şirketin yeni politikası, videoların daha sık şekilde reklamlarla kesilebileceği anlamına gelebilir.