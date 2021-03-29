YouTube, Avrupa'da video kalitesini düşürüyor

YouTube, Avrupa’daki yoğun talep karşısında video kalitesine sınır getirmeye karar verdiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde, evden çalışma sistemi uygulanıyor. Ayrıca birçok insan, karantina altında kalmak için evlerine kapanıyor.

Durum böyle olunca, evdeki insanlar hem iş hem de eğlence için internet platformlarını sıkça kullanmaya başladı. Ancak bu durum, internet trafiğinin yüzde 60'lara kadar artmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yılın başlarında açıklama yapan Avrupa Birliği'nde görevli Thierry Breton, internet hatlarının zarar görmesini engellemek ve alt yapının tıkanmaması için HD yerine standart kalitede (SD) video akışlarına geçilmesini talep etmişti.

YOUTUBE VARSAYILAN KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR

En büyük video platformlarından YouTube, Avrupa’daki yoğun talep karşısında video kalitesine sınır getirmeye karar verdiğini açıkladı. Avrupa genelinde YouTube’un video kalitesinin kısa süre içinde varsayılan olarak standart kalitede sunulması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Netflix, Avrupa’daki tüm yayın akışlarının bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini; uygulamanın, Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını duyurmuştu.