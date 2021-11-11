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YouTube, beğenmeme sayılarını gizleyecek
YouTube, bünyesinde barındırdığı videoların 'beğenmedim' sayılarını gizleyeceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 05:03
- Güncelleme : 11.11.2021 - 05:40
YouTube, organize 'disslike' saldırılarının önüne geçmek amacıyla 'beğenme'me butonunun kaldırılacağını açıkladı.
BEĞENMEDİM SAYISI GÖZÜKMEYECEK
Yeni açıklamaya göre YouTube içerisinde yer alan videoların 'Beğenmedim' butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini anlayamayacak.
Videoların beğenilmeme sayısını sadece videoyu üreten içerik üretici görebilecek.