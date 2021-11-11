Euro
11.3432
0.4%
Dolar
9.8691
0.28%
Altın
587.06
0.12%
Borsa
1.624
0%
Bitcoin
645.151
-0.36%
BTXN Coin
22.05
-2.04%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    YouTube, beğenmeme sayılarını gizleyecek

    YouTube, bünyesinde barındırdığı videoların 'beğenmedim' sayılarını gizleyeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 05:03
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 05:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YouTube, beğenmeme sayılarını gizleyecek

    YouTube, organize 'disslike' saldırılarının önüne geçmek amacıyla 'beğenme'me butonunun kaldırılacağını açıkladı.

    BEĞENMEDİM SAYISI GÖZÜKMEYECEK

    Yeni açıklamaya göre YouTube içerisinde yer alan videoların 'Beğenmedim' butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini anlayamayacak.

    Videoların beğenilmeme sayısını sadece videoyu üreten içerik üretici görebilecek.

    YouTube, beğenmeme sayılarını gizleyecek #1

    YouTube, beğenmeme sayılarını gizleyecek #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir