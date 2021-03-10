YouTube, içerik üreticilerinden ABD vergilerini kesecek

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre, artık ABD'deki izleyiciler sayesinde elde edilen YouTube gelirlerinden vergi kesintisi yapılacak.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, içerik üreticiler için ciddi bir gelir kapısı haline gelmiş durumda. Google bünyesinde hizmet veren platform, artık ABD dışındaki içerik üreticilerden de ABD vergilerini keseceğini açıkladı.

Resmi “YouTube Creators” YouTube kanalına yayınlanan bir videoya göre söz konusu değişiklik, önümüzdeki haziran ayında yürürlüğe girecek.

TÜM KANALLAR ETKİLENECEK

Alınan kararla birlikte Türkiye ya da diğer tüm ülkelerdeki içerik üreticileri, ABD’deki izleyicileri sayesinde elde ettikleri reklam görüntülemeleri, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers ve “Katıl” gelirleri için ABD’ye vergi ödemek zorunda kalacak.

Kısacası eğer Türkiye'de bir YouTube kanalına sahipseniz, videolarınızın ABD'deki izlenmeleriyle kazandığınız paranın belirli bir kısmını vergi olarak ödemek zorunda kalacaksınız.

YouTube, yapılan değişiklikle birlikte güncel vergi bilgilerini almak için Google AdSense aracılığıyla içerik üreticilerine bildirimde bulunacak.

YouTube, vergi bilgilerinin 31 Mayıs tarihine kadar doğru bir şekilde güncellenmemesi halinde, içerik oluşturucuların toplam kazançlarında yüzde 24’e varan kesintiler yapacak.

Türkiye de dahil birçok ülkedeki içerik üreticileri, artık videolarını ya İngilizce çekiyor ya da İngilizce altyazı seçeneğiyle yayına alıyor. Bunun amacı ise özellikle ABD'deki izleyicilere hitap edip izlenme sayılarını artırmak.

Ancak ABD kaynaklı YouTube gelirine sahip olan pek çok içerik üretici, haziran ayı itibarıyla yeni vergi kesintileriyle karşılaşacak.