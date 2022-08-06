YouTube, internet kullanıcılarının en fazla vakit geçirdiği yer oldu

YouTube, internet kullanıcılarının en fazla vakit geçirdiği yer oldu

İlk web sitesinin erişime açılmasının üzerinden 31 yıl geçti. Kullanıcılar, o günden beri en çok Google'ı ziyaret ediyor. YouTube ise en fazla vakit geçirilen platform olarak öne çıkıyor.

Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesinin tanıtımıyla ilgili bir metni içeren ilk web sitesini 20 Aralık 1990'da yayın hayatına başlattı.

İngiliz bilim insanı, yalnızca İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) erişime açık olan siteyi, 6 Ağustos 1991'de herkesin kullanımına sundu.

İlk web sitesinin erişime açılmasının ardından geçen 31 yıllık süreçte birçok web sitesi kullanıma sunuldu. Bu siteler arasında öne çıkanlar yıldan yıla değişiklik gösterse de arama motorları ve sosyal ağ siteleri kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.

Yıllar içinde değişen sıralama

2001 yılında en popüler web siteleri listesinde MSN, Yahoo ve eBay öne çıkarken, 2007 yılında ise sıralama Yahoo, Google ve Ebay şeklinde değişti.

MSN, Myspace, AOL gibi siteler dönemin popüler siteleri arasında yer alırken, zaman içerisinde bu platformların da aralarında yer aldığı birçok site popülerliğini kaybetti.

2012 yılında en popüler web siteleri arasında ilk 3 sırayı Google, Facebook ve YouTube oluşturdu.

İlk sırada Google var

Günümüzde 2 milyara yakın web sitesi bulunuyor. ABD merkezli arama motoru pazarlama şirketi Semrush'ın Haziran 2022 verilerine göre, en fazla ziyaret edilen web siteleri arasında ilk sırada 47,8 milyar ziyaretçi ile Google yer alıyor.

Google'ı; YouTube (46,8 milyar), Facebook (10,6 milyar), Wikipedia (5,8 milyar) ve Twitter (4,8 milyar) takip ediyor.

YouTube'da 21 dakika 47 saniye, Facebook'ta 10 dakika harcanıyor

Similarweb'in verilerine göre, ziyaret başına en fazla vakit geçirilen siteler arasında ise zirvede YouTube yer alıyor. İnternet kullanıcıları her ziyaretlerinde YouTube'da ortalama 21 dakika 47 saniye geçiriyor.

Google'da 11 dakika 4 saniye, Twitter'da 10 dakika 40 saniye, Facebook'ta 10 dakika, Instagram'da ise 7 dakika 49 saniye harcanıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının oranı

AA'nın haberine göre, kullanıcıların sosyal medyaya olan ilgisi popüler web siteleri listesinin şekillenmesinde önem taşıyor.

Statista'nın verilerine göre, Nisan 2022 itibarıyla dünyada 5 milyar aktif internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 63'ünü oluşturuyor. 5 milyar internet kullanıcısının yüzde 93'ü sosyal medyayı kullanıyor.

Türkiye'deki tablo

Nüfusa oranla en fazla aktif sosyal medya kullanıcısına sahip ülkeler arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Güney Kore öne çıkıyor.

Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları toplam nüfusun yüzde 80,8'ini oluşturuyor.