YouTube, izlenme ve beğenileri artık gerçek zamanlı gösterecek Google, YouTube'daki beğeni ve izlenme sayılarını gösteren sayaçları gerçek zamanlı olarak değiştirecek. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, şimdilerde birkaç farklı değişiklik üzerinde çalışıyor.

Bildiğiniz gibi YouTube'daki tüm videoların altında izlenme ve beğenme sayısını gösteren sayaçlar var.

Ancak söz konusu sayaçlarda son verileri görmek için sayfayı yenilemek gerekiyor. Ayrıca video izlenme sayısı sadece belirli süre aralıklarında artıyor.

İzlenme ve beğeniler anlık artacak

Google, YouTube'daki "beğeniler" ve "görüntülemeler" sayaçlarını, otomatik olarak yenilenecek şekilde değiştirecek.

Yeni güncelleme ile birlikte videoyu izleseniz de durdursanız da bu sayılar anlık olarak güncellenecek.

Şirket, söz konusu sayaçlara aşağıdaki gibi anlık bir animasyon ekleyecek.

Bazı kullanıcılar, video izlerken alt kısımda sürekli animasyon gösterilmesini rahatsız edici olacağını ve dikkat dağıtacağını söylüyor. Google, şimdilerde kullanıcılardan gelen geri bildirimleri topluyor.