Youtube mobil kullanıcılarına müjde! Yeni özellik geliyor: Sıralama özelliği nedir, nasıl kullanılır?

Youtube'un yıllar önce web sitesi için duyurduğu sıralama özelliği nihayet mobile geliyor. Peki sıralama özelliği nedir? Nasıl kullanılır? İşte bilinmeyenler...

Youtube, bütün dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip, Google’a ait video paylaşım ve sosyal medya platformudur.

Bütün yaş gruplarına hitap eden Youtube’un oldukça geniş kitlesi var. Kullanıcı sayısı ise her geçen gün artıyordu.

İnsanların çoğu boş vakitlerinde müzik dinlemek, video izlemek ya da içerik paylaşıp para kazanmak için Youtube’u kullanıyor.

TikTok’un ortaya çıkması ile kullanıcılarını yavaş yavaş kaybetmeye başlayan Youtube, sık sık yeni güncellemelerle kullanıcılarını geri kazanmaya çalışıyor.

Youtube’un, 2019 yılında duyurulan “Oynatma Sırası” özelliği, izlemek istediğiniz birden fazla videoyu kolayca listeye ekleyerek arka arkaya izleyebilmenize olanak sağlıyordu.

Uzun zaman sonra mobil kullanıcıları sevindiren haber geldi. Youtube’un sıralama özelliği artık mobilde de kullanılabilecek. Peki sıralama özelliği nedir ve nasıl kullanılır? İşte merak edilenler…

Youtube sıralama özelliği nedir?

Sıralama özelliği hakkında resmi hesabından açıklama yapan firma, “Kullanıcılar sıraya video ekleyebilir, videoların hangi sırayla oynatılacağını düzenleyebilir veya videoları sıradan kaldırabilir.” İfadelerini kullandı.

Nasıl kullanılır?

Sıra oluşturmak için herhangi bir video öğesinin yanındaki 3 noktalı menüyü tıklayın ve “Sırada en sonda oynat”ı seçin.

Sayfanın en altından erişebileceğiniz bir sıra oluşturulur.

Sıra panelinde, videoları sürükleyerek hangi sırayla oynatılacaklarını düzenleyebilir veya sıradan kaldırabilirsiniz.

İzledikçe sıraya video eklemeye devam edebilirsiniz.

NOT: Özelliği mobil cihazlarda test edebilmek için Youtube Premium üyesi olmanız gerekiyor. Ardından YouTube’un mobil uygulamasına girdiğinizde sağ üst tarafta bulunan profil resminize dokunduktan sonra “Premium ve Avantajlarınız” sekmesinin altındaki “Yeni özellikleri deneyin” bölümünden özelliği aktifleştirmeniz gerekiyor.