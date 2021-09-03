YouTube Music abone sayısı 50 milyonu aştı

Youtube Müzik, rakipleri Spotify ve Apple Müzik ile olan yarışında önemli bir ilerleme kaydederek abone sayısını 50 milyona yükseltti.

2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek Spotify'ın rakibi olmuştu. Spotify ise her geçen sürede kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Apple Music ile Spotify arasında çekişme sürerken, YouTube Music hızla arayı kapatmaya devam ediyor.

50 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

Google'a bağlı YouTube'un müzik hizmeti YouTube Music, 2020 yılının son aylarında 30 milyon olan abone sayısını günümüzde 50 milyona çıkarmayı başardı.

İlk kez 2015 yılında tanıtılan YouTube Müzik, 2018 yılına kadar rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Yıllar içerisinde sunduğu yeni hizmet ve seçeneklerin de etkisiyle popülerlik kazanmaya başladı.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify ise, 144 milyonu ücretli olmak üzere toplamda 320 milyon aktif kullanıcıya sahip.