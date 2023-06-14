YouTube, para kazanma koşullarında değişiklik yaptı YouTube ise İş Ortağı Programı kapsamında para kazanmak isteyen bireylerin şartlarında iyileştirmeye gitti.

ensonhaber.com

YouTube, içerik oluşturmak isteyenlerin merakla beklediği iyileştirmeyi hayata geçiriyor. Artık YouTube'da para kazanma özelliğini açmak daha kolay hale geliyor.

YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için en az 1000 aboneye sahip olmanız, yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts görüntülemesine ulaşmanız gerekiyordu.

YouTube koşulları iyileştirdi

YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken yeni koşullar ise şu şekilde:

500 Aboneye sahip olmak.

Son 90 Gün içinde 3 adet herkese açık yükleme yapmak.

Yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesine ulaşmak.

YouTube, şu anda bu iyileştirmeleri ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uyguluyor. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de bu koşulların değiştirilmesi bekleniyor.