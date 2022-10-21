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    YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi

    Türkiye'deki YouTube Premium abonelik ücretleri zamlandı. İşte güncel fiyatlar..
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:00
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    YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi

    Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium, Türkiye'de fiyat artışına gitti.

    Arka planda video oynatma ve videoları indirip internetsiz bir şekilde izleme fırsatı gibi bazı özellikler sunan servisin, yeni fiyatları belli oldu.

    YouTube Premium zamlı fiyatlar

    YouTube Premium bireysel abonelik ücreti aylık 16.99 TL'den 29.99'TL'ye yükseldi. YouTube Premium aile üyeliği fiyatı ise 25.99 TL'den 59.99 TL'ye çıktı.

    Son olarak, YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti, 1 aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 TL olarak güncellendi. Eski fiyat aylık 9.99 TL olarak açıklanmıştı.

    Bu değişiklikler, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak

    youtube premium


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