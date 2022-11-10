YouTube Premium ve Music hizmeti, bir yıl içinde 30 milyon abone topladı

YouTube Premium ve Music hizmeti, bir yıl içinde 30 milyon abone topladı

YouTube Premium ve Music, sadece bir yılda 30 milyon abone kazanmayı başardı.

Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium, son zamanlarda oldukça popüler.

YouTube'un ücretsiz abonelikte reklamların sayısını artırması, Premium kullanıcılarının artmasında önemli bir etken oldu.

Toplam abone 80 milyona çıktı

YouTube’un Music ve Premium hizmetleri, yaklaşık bir yıl içinde dünya genelinde 30 milyon ücretli abone kazanarak toplam abone sayısını 80 milyona çıkardı.

Son gelen zamla birlikte aylık ücreti 29,99 TL’ye çıkan YouTube Premium; reklamsız videolar, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirmeler dahil bir dizi avantaj sağlıyor.

YouTube Premium Türkiye fiyatları

YouTube Premium bireysel abonelik ücreti aylık 16.99 TL'den 29.99'TL'ye yükseldi. YouTube Premium aile üyeliği fiyatı ise 25.99 TL'den 59.99 TL'ye çıktı.

Son olarak, YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti, 1 aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 TL olarak güncellendi. Eski fiyat aylık 9.99 TL olarak açıklanmıştı.

Bu değişiklikler, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak