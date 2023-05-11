YouTube, reklam engelleyicilere izin vermeyecek YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım atacak ve bu tür uzantıları engelleyecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları rahatsız eden reklamlara sahip.

Video izleme deneyimini düşüren bu reklamlardan kurtulmak için YouTube Premium'a abone olmanız gerekiyor.

Ancak birçok kullanıcı, reklam engelleme eklentileri kullanarak reklamları devre dışı bırakabiliyor.

YouTube'dan reklam engelleyici kararı

YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım atacak ve bu tür uzantıları engelleyecek.

Platform, video izlemek isteyen bazı kullanıcılara reklam engelleyicilere izin verilmediğini belirten bir uyarı penceresi göstermeye başladı.

Şu anda test aşamasında olduğu öne sürülen bu kararın yakında tüm kullanıcılar için geçerli olacağı söyleniyor.

YouTube, gösterdiği pencerede kullanıcıları YouTube Premium servisine yönlendiriyor.