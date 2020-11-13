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    YouTube Rewind 2020, koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak

    YouTube, 10 yıldır her yılın sonunda gerçekleştirdiği ve artık gelenek haline gelen YouTube Rewind'ı bu yıl yapmama kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 12:48
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 14:20
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    YouTube Rewind 2020, koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak

    2010 yılından beri her senenin aralık ayında yayınlanan ve o yılın önemli olaylarıyla popüler içerik oluşturucularını bir araya getiren YouTube Rewind, bu yıl yapılmayacak.

    2020 yılında koronavirüs başta olmak üzere pek çok kötü olayın yaşanması, Google'ın böyle bir karar almasına neden oldu.

    2010 yılından bu yana her yıl sonunda hazırlanan ve YouTuber’ların yer aldığı video, 10 milyonlarca görüntüleme alıyordu.

    5 Aralık 2019’da yayına alınan Rewind videosu 108 milyon izlenmiş, 3.4 milyon beğenme ve 9.2 milyon beğenmeme tepkisi almıştı.

    2018'DE EN BEĞENİLMEYEN VİDEO OLMUŞTU

    YouTube’un 2018’de yayınladığı Rewind videosu ise YouTube’ta tüm zamanların en beğenilmeyen videosu olmuş ve 17 milyondan fazla kullanıcı “beğenmedim” butonuna basmıştı.

    youtube rewind

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