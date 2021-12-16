YouTube, Rus yayıncı RT'nin hesaplarını kapattı

Video paylaşım platformu YouTube, Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan yeni kanalının hesabını engellediğini duyurdu.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube'dan, Rus yayın platformu RT'ye kötü haber geldi.

Google'ın bünyesinde yer alan video paylaşım sitesi, Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan ve “RT yayında” adlı yeni kanalının, yayına başladığı gün “kullanım şartlarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu.

YouTube, 29 Eylül’de de Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını da kalıcı olarak kapatmıştı.

ALMANYA DA RT'Yİ REDDETMİŞTİ

Bu arada, Almanya’da internet alanındaki habercilik çalışmalarını aralıkta bir televizyon kanalı ile güçlendirmek isteyen Russia Today'e yayın lisansı verilmemişti.

Rusya’nın, dijital alanlar ve medya üzerinden yaptığı iddia edilen ulus-ötesi dezenformasyonlarının engellenmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in propagandalarına aracılık ettiği iddiası, Russia Today’e lisans verilmemesindeki ana etken olarak gösteriliyor.

​​​​​​​Alman güvenlik birimleri, RT'nin Alman servisini Rus devletinin bir propaganda kolu olarak gördüklerini açıklamıştı.