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    YouTube, Shorts için yeni para kazanma özelliğini duyurdu

    YouTube, TikTok'a rakip olarak 2020'nin sonlarında yayına aldığı Shorts özelliğine reklam getireceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:44
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    YouTube, Shorts için yeni para kazanma özelliğini duyurdu

    Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

    Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

    YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

    Shorts videolarına reklam geliyor

    Google’ın reklam bölümünün başındaki isim Jerry Dischler, YouTube Shorts’ta tıpkı Reels’da olduğu gibi reklamlar gösterileceğini açıklamıştı.

    YouTube Shorts, yeni yılla birlikte YouTube İş Ortağı Programı'na katılacak. Bu karar, artık kısa video üreten kullanıcıların reklam geliri elde edebileceği anlamına geliyor.

    youtube shorts

    YouTube, Shorts platformundan gelen gelirlerden yüzde 55'lik kesinti yaparak kalan kısmı içerik üreticilerine verecek.

    Şirket, bu paranın bir kısmının platformda kullanılan müziklere gideceğini ve böylece içerik üreticilerinin kütüphanedeki istedikleri müziği kullanabileceğini söylüyor.

    Geçtiğimiz yıl içerik üreticilerini Shorts videosu yüklemeye teşvik etmek için 100 milyon dolarlık bütçe ayıran YouTube, şimdiye kadar bu paranın yüze 40'ını içerik üreticilerine dağıttı.

    Platform, gelecekte Shorts ve reklamlar için daha fazla destek paketi oluşturacağını da söylüyor.youtube shorts


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