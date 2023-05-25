YouTube Shorts videoları, Music uygulamasında da gösterilecek YouTube Music uygulamasında “Samples” adı verilen yeni bir bölüm test ediliyor. Söz konusu bölümde, müzik odaklı YouTube Shorts videoları yer alacak.

ensonhaber.com

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

YouTube Music uygulamasında “Samples” adı verilen yeni bir bölüm test ediliyor. Söz konusu bölümde, müzik odaklı YouTube Shorts videoları yer alacak.

Yeni Samples menüsü, uygulamanın alt kısmındaki "Ana Sayfa, Keşfet ve Kitaplık" menülerinin arasında yer alacak.

Bilgiler alt kısımda yer alacak

Kullanıcılar, bu menüden dikey formattaki müzik videolarına erişebilecek. Albüm kapağı, şarkı adı ve sanatçı bilgileri de ekranın alt kısmında olacak.

YouTube, Shorts formatını masaüstünde, mobilde ve hatta TV uygulamasında bile ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenle, gelecekte Shorts videolarını daha fazla bölümde görebiliriz.