Petrol
111.77
0.58%
Euro
17.5911
0.70%
Dolar
16.3856
0.13%
Altın
971.54
-0.33%
Borsa
2423
0.00%
Bitcoin
480.811
-1.23%
BTXN Coin
12.67
-5.30%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    YouTube, Shorts videolarında reklam gösterecek

    YouTube, TikTok'a rakip olarak 2020'nin sonlarında yayına aldığı Shorts özelliğine reklam getireceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YouTube, Shorts videolarında reklam gösterecek

    Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

    Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

    YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

    Shorts videolarına reklam geliyor

    Google’ın reklam bölümünün başındaki isim Jerry Dischler, YouTube Shorts’ta tıpkı Reels’da olduğu gibi reklamlar gösterileceğini açıkladı.

    youtube shorts

    YouTube, içerik üreticilerini Shorts üzerinden reklam vermeleri için teşvik edecek. Şirket, verilen reklamlar aracılığıyla yapılan satın alımlardan veya "Katıl" ücretlerinden hiçbir pay almayacak.

    Geçtiğimiz yıl içerik üreticilerini Shorts videosu yüklemeye teşvik etmek için 100 milyon dolarlık bütçe ayıran YouTube, şimdiye kadar bu paranın yüze 40'ını içerik üreticilerine dağıttı.

    Platform, gelecekte Shorts ve reklamlar için daha fazla destek paketi oluşturacağını da söylüyor.

    youtube shorts

    YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için, içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, ABD, İngiltere ve Türkiye gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Shorts’a sahip olması gerekiyor.

    Aynı zamanda, kullanıcıların yüklediği kısa videoların tamamen orijinal olması isteniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Google'dan Android kullanıcılarına virüs uyarısı
    Teknoloji

    Google'dan Android kullanıcılarına virüs uyarısı

    Muş'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı
    3. Sayfa

    Muş'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir