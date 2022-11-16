YouTube Shorts'a alışveriş özelliği gelecek

YouTube'un, kısa video formatı Shorts'a alışveriş özelliği getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

YouTube Shorts'ta alışveriş dönemi

YouTube'un, kısa video formatı Shorts'a alışveriş özelliği getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Yayınlanan rapora göre YouTube, ekonomik gerileme ve reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle böyle bir adım atmaya karar verdi.

YouTube’un yeni alışveriş özellikleri, kullanıcıların Shorts videoları izlerken karşılarına çıkan ürünleri satın almalarını sağlayacak. Gelen bilgilere göre, yeni özellik 2023 yılı itibarıyla kullanıma sunulacak.