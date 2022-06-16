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    YouTube Shorts'un aylık izleyici sayısı açıklandı

    YouTube, aylık olarak giriş yapan 1,5 milyar kullanıcının Shorts videolarını izlediğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:17
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    YouTube Shorts'un aylık izleyici sayısı açıklandı

    Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

    YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

    Shorts'un izleyici sayısı belli oldu

    Bu yılın başlarında Shorts içeriklerinin toplam 5 trilyondan fazla görüntülendiğini açıklayan YouTube, aylık olarak giriş yapan 1,5 milyar kullanıcının YouTube Shorts'u izlediğini duyurdu.

    Google'ın söylediğine göre Shorts, nisan ayı itibariyle günde 30 milyar görüntülemeye ulaşıyor.

    youtube shorts

    YouTube, içerik oluşturucularının kısa video formatına yönelmesini istiyor ve bu geçişi daha çekici kılmak ve onları diğer platformlardan uzaklaştırmak için ek ödemeler sunuyor.

    Geçtiğimiz yıl şirket, popüler videolar yaptıklarında içerik oluşturuculara ayda 10 bin dolara kadar ödeme yapan 100 milyon dolarlık bir Shorts fonu başlatmıştı.

    YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için, içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, ABD, İngiltere ve Türkiye gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Shorts’a sahip olması gerekiyor.

    Aynı zamanda kullanıcıların yüklediği kısa videoların tamamen orijinal olması isteniyor.


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