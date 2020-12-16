YouTube, Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatıyor

YouTube, Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre çoktan sonra erdi.

Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL'lik ilk cezalar kesilmiş, ardından bu ayın başında 30 milyon liralık ikinci bir ceza daha verilmişti.

YOUTUBE: TEMSİLCİ ATAYACAĞIZ

Söz konusu cezaların ardından açıklama yapan YouTube, Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

YouTube'dan yapılan açıklamada, şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymaya her zaman özen gösterdiği belirtildi.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİ İNCELEDİK"

Türkiye'nin sosyal medya kuruluşlarına uygulayacağı yeni yükümlülüklerin son bir kaç aydır bütün yönleriyle incelendiğini belirten YouTube, "Youtube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin Youtube'da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz.

"KARARDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM CEZASINDAN KURTULACAK

Açıklanan bilgilere göre sosyal medya düzenlemesine uymayan kurumlara aşağıdaki cezalar verilecek:

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası (uygulandı)

Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası (uygulandı)

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası

Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme

Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

Şimdiye kadar 40 milyon liralık cezaya çarptırılan YouTube, temsilci atama kararından sonra hem Ocak 2021'deki reklam yasağı cezasından kurtulacak, hem de aldığı cezanın yüzde 75'ini ödemek zorunda kalmayacak.

(Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affediliyor.)