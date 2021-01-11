YouTube, üç ayda 3 kez telif ihlali yapan kanalları kapatacak

YouTube, üç ayda 3 kez telif ihlali yapan kanalları kapatacak

Telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştıran YouTube, 90 gün içerisinde 3 kez telif ihlali alan kanalları silecek.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın popüler video paylaşım platformu YouTube, yeni yılla birlikte yayıncıları ilgilendiren bir karara imza attı.

Business Insider'da yer alan habere göre, YouTube telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdığını duyurdu.

90 GÜNDE 3 İHLAL YAPAN KANAL KAPATILACAK

Söz konusu açıklamaya göre, 90 gün içerisinde 3 kez ihlal uyarısı alan kanallar, platformdan tamamen kaldırılacak.

Ayrıca bir kanal, herhangi bir telif uyarısı aldıktan sonra bir hafta boyunca herhangi bir video yüklemesi yapamayacak.

Aynı kanal, 90 gün içerisinde ikinci ihlal uyarısını alması durumunda ise iki hafta boyunca YouTube'a video yükleyemeyecek.

Aynı kanalın 90 gün içerisinde üçüncü ihlali alması durumunda ise YouTube'tan kanal kapatma yaptırımı gelecek.





Yapılan açıklamaya göre kanal, söz konusu ihlal videosunu kaldırsa da aldığı uyarı geçerli olacak ve yaptırımlar aynen uygulanacak.