YouTube ve Gmail, bazı telefonlarda artık çalışmayacak

YouTube ve Gmail, bazı telefonlarda artık çalışmayacak

Google, bazı Android telefonların Gmail ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişimini kaybedeceğini doğruladı. İşte Google uygulamalarının çalışmayacağı telefonlar...

Google, Android işletim sisteminin çok eski sürümlerini çalıştıran akıllı telefonlara olan desteğini sonlandırmaya devam ediyor.

ABD'li şirket, 2010 yılının sonunda yayınlanan Android 2.3 sürümünü de kara listeye ekledi. Bu işletim sistemi ile çalışan cihazlarda Google hesaplarıyla oturum açmayı engelleyen Google, popüler uygulamaların da desteğini kesti.

Artık YouTube, Gmail, Haritalar ve Play Store gibi popüler Google servisleri, Android 2.3 sürümünü kullanan telefonlarda çalışmayacak.

GÜNCELLEME YOKSA YENİ TELEFON ALMAK ŞART

Kullanıcılar, uygulamaları kullanmaya devam edebilmek için Android 3.0 sürümüne geçiş yapmak zorunda kalacak. Eğer bu da mümkün değilse yeni bir telefon almanın zamanı gelmiş olabilir.





DESTEĞİNİ KAYBEDECEK MODELLER

Google'dan yapılan açıklamada, aşağıdaki popüler telefonlarla birlikte tüm Android 2.3 kullanan modellerin, Google uygulamalarına olan erişimini kaybedeceği bilgisi paylaşıldı.

Sony Xperia Advance

Lenovo K800

Sony Xperia Go

Vodafone Smart II

Samsung Galaxy S2

Sony Xperia P

LG Spectrum

Sony Xperia S

LG Prada 3.0

HTC Velocity

HTC Evo 4G

Motorola Fire

Motorola XT532

Her ne kadar Google'ın bu kararı kullanıcıların pek de hoşuna gitmese de Android 2.3 sürümünün yayınlanması üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçti. Güvenlik güncelleştirmesi almayan bu telefonlar, zararlı yazılımlara karşı oldukça savunmasız.