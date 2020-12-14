YouTube ve Gmail gibi Google servisleri çöktü: İşte tüm detaylar

YouTube ve Gmail gibi Google servisleri çöktü: İşte tüm detaylar

YouTube ve Gmail gibi Google servislerinde an itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YouTube ve Gmail gibi Google servislerinde an itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor.

TSİ 14.50'den itibaren yaşanan erişim problemleri nedeniyle YouTube'a girmek isteyen kullanıcıların karşısına aşağıdaki ekran çıkıyor. Üstelik söz konusu sorun, hem web hem de mobil uygulamalarda kendini gösteriyor.

Gmail hesabına erişmek isteyen kullanıcılar ise "Maalesef hesabınız geçici olarak kullanım dışı. Bu durumun yarattığı rahatsızlık için özür diler ve birkaç dakika içinde yeniden denemenizi öneririz." uyarısıyla karşılaşıyor.

Google Dökümanlar hizmet sayfasında ise "Google Dokümanlar hatayla karşılaştı. Lütfen bu sayfayı yeniden yüklemeyi veya birkaç dakika sonra sayfaya tekrar gelmeyi deneyin." uyarısı yer alıyor.

YOUTUBE KESİNTİ HARİTASI

YouTube'un kesinti haritasına baktığımızda, söz konusu çökme sorununun genellikle Avrupa ülkelerinde yaşandığı görülüyor.

Gelen bilgilere göre, Google Chrome gizli sekmeyi kullanarak yavaş da olsa YouTube ve Gmail gibi servislere erişilebiliyor. Ayrıca Chrome dışında Opera veya Firefox gibi tarayıcılardan zaman zaman bu servislere erişilebiliyor.

Şu anda erişim problemleri yaşan Google servisleri şöyle:

YouTube

Gmail

Google Drive

Google Play

Google Home

Google Meet

Google Stadia

Google Hangouts

Google Takvim

Google Haritalar

Google Duo

GÜNCELLEME: Google servisleri TSİ 15.36 itibarıyla erişime açıldı, ancak zaman zaman yine çeşitli sorunlarla karşılaşlabilirsiniz. Bazı YouTube videolarında hala oynatma sorunları var. Ayrıca hesaplarınıza girerken "Bu hesap bulunamadı" hatasıyla karşılaşabilirsiniz.

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