YouTube, video bölümlerini yapay zeka ile oluşturacak

YouTube, yapay zeka tarafından oluşturulan otomatik video bölümlerini test ettiğini açıkladı.

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, geçtiğimiz aylarda videoları kısımlara ayırabilen yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Yeni güncelleme ile birlikte içerik üreticileri, video oynatıcıdaki çubuğu bölümlere ayırabiliyor.

Kullanıcılar; fareyle bölümlerin üzerine geldiğinde, bölümlerin hangi konu ile ilgili olduğunu görebiliyor ve böylelikle daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuluyor.

YAPAY ZEKA DEVREYE GİRECEK

Şu anda videoları bölümlere ayırmak için manuel olarak işlem yapmanız gerekiyor. Ancak YouTube, yapay zeka tarafından oluşturulan otomatik video bölümlerini test ettiğini duyurdu.

Yeni özellik sayesinde YouTube'un makine öğrenimi sistemi, video içeriğini otomatik olarak analiz edip bölümlere ayırabilecek. Böylece içerik üreticilerinin her videoyla tek tek uğraşması gerekmeyecek.

Şu anda yeni özelliği küçük bir video grubuyla test ettiklerini belirten YouTube, kısa süre içinde yapay zeka destekli video bölümleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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