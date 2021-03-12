YouTube yanlış bilgi içeren koronavirüs videolarını kaldırdı

YouTube, koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu yayından aldı.

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana koronavirüs aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı açıkladı.

ÇELİŞEN İDDİALAR İÇERDİĞİNİ BELİRTTİ

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların koronavirüs aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

ŞUBAT 2020'DEN BU YANA 800 BİN VİDEO KALDIRILDI

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un koronavirüs salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

FACEBOOK VE TWITTER DA KALDIRICAĞI YÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Facebook ve Twitter da koronavirüs aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.