YouTube, yapay zeka kullanarak yaşınızı kontrol etmeye başlayacak

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, genç kullanıcıları korumak amacıyla geliştirdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Şirket, artık kullanıcıların yaşını tahmin etmek için yapay zeka kullanacak.

YAPAY ZEKA İZLEME ALIŞKANLIKLARINIZI ANALİZ EDECEK

Bu yeni sistem, bir kullanıcının aradığı ve izlediği video türleri veya hesabın ne kadar süredir aktif olduğu gibi çeşitli sinyalleri yorumlayarak 18 yaşın altında olup olmadığını belirleyecek.

Bu tahmin, kullanıcının hesabı için girdiği doğum tarihinden bağımsız olarak çalışacak.

TESPİT EDİLEN GENÇ KULLANICILAR OTOMATİK KISITLANACAK

Sistem bir kullanıcıyı genç olarak tespit ederse, kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakma ve dijital refah araçlarını açma gibi yaşa uygun korumaları otomatik olarak uygulayacak.

İlk olarak ABD'deki küçük bir kullanıcı grubuyla test edilmeye başlanan özelliğin, daha sonra küresel olarak yaygınlaşması bekleniyor.