YouTube'da en çok abonesi olan isim yıllar sonra değişti

YouTube'da en çok abonesi olan isim yıllar sonra değişti

YouTube'da zirve el değiştirdi. Yıllardır en çok abone unvanı ile dikkat çeken PewDiePie, koltuğunu kaptırdı.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube'da rekabet artıyor. Yıllardır en çok abone unvanı ile dikkat çeken PewDiePie, liderlik koltuğundan inmek zorunda kaldı.

YouTube dünyasının son yıllardaki en hızlı yükselen isimlerinden MrBeast, yakın zamanda en çok abonesi olan kanal olarak kayıtlara geçti.

Yüksek bütçeli içerikler üretiyor

Özellikle yüksek bütçeli içerikleriyle tanınan ve Squid Game’i gerçek hayata uyarlayan içerik MrBeast, abone sayısını hızla artırarak, zirvedeki PewDiePie'ı koltuğundan etti.

MrBeast’in abone sayısı, sadece son 1 günde neredeyse 160 bin artarak 111 milyon 846 bini geçti.

MrBeast, abone sayısında yeni rekora imza atsa da PewDiePie’ın izlenme sayısına yakalayamadı.

Yıllardır içerik üreten PewDiePie, bugüne kadar 28 milyarı aşkın izlenme alırken, MrBeat'in izlenme sayısı ise 18 milyar civarında.