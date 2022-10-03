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    YouTube'da ücretsiz aboneler 4K video izleyemeyecek

    YouTube, 4K videoları yalnızca Premium kullanıcılarının izleyebildiği güncellemeyi test ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 09:19
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    YouTube'da ücretsiz aboneler 4K video izleyemeyecek

    Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.

    YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.

    Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, YouTube'un artık video öncesinde iki reklam yerine 10 kısa reklam göstereceğinden bahsetmişti.

    Ücretsiz aboneler için 4K videolar da kalkıyor

    Kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamak için son zamanlarda oldukça agresif politikalar izleyen YouTube, şimdi de 4K videoları sadece ücretli abonelere sunmak istiyor.

    Sınırlı sayıda kullanıcıyla testlere başlayan YouTube, ücretsiz kullanıcılara videoların çözünürlük ayarlarında 2160p (4K) seçeneği için Premium ibaresi gösterecek.

    youtube


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