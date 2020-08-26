YouTube'dan 11 milyondan fazla video neden silindi? YouTube hangi videoları sildi?

Her gün yüz binlerce video yüklenen YouTube'da içerik zenginliği, denetlemeleri de artırdı. YouTube, 11 milyondan fazla videoyu neden sildi? YouTube'dan hangi videolar kaldırıldı?

Günümüzde televizyon kanallarının yerini dolduran ve içerik zenginliği ve serbestliği bakımından içerik üreticilerine de tüketicilere de geniş bir alan sunan YouTube'a her gün yüz binlerce video yüklemesi yapılıyor.

YouTube'a yüklenen her video, iyi içeriklere sahip olmadığı gibi bununla ilgili geniş denetimler de yapılıyor. Peki YouTube, uygunsuz içeriklerle ilgili nasıl bir önlem alıyor ve YouTube uygunsuz içerikleri neye göre belirliyor?

YOUTUBE VİDEOLARI İNSAN ELİ DEĞMEDEN Mİ KALDIRILDI?

Youtube tarafından yapılan açıklamaya göre: Nisan ve Haziran ayları arasında 11,4 milyon video kaldırıldı. Bu videoların büyük çoğunluğu (10,85 milyon civarında) herhangi bir insan müdahalesi olmadan otomatik olarak kaldırıldı.

YOUTUBE'DAN HANGİ VİDEOLAR KALDIRILDI?

Kaldırılan videolardan 3,8 milyonu çocukların güvenliğini tehlikeye attığı için kaldırılırken, 3,2 milyonu spam veya dolandırıcılık, 1,7 milyonu çıplaklık veya cinsel içerik, 1,2 milyonu şiddet ve 900,000’i şiddeti teşvik nedeniyle silindi.

YOUTUBE'DAN KALDIRILAN VİDEOLARIN KAÇINA İTİRAZ EDİLDİ?

Videoların bir yazılım tarafından denetlenmesi, Ocak - Mart dönemi ile kıyaslandığında iki kat daha fazla videonun silinmesine neden oldu. Kaldırılan videolardan sadece yüzde 3’üne itiraz edilmiş olması Youtube’un geliştirdiği algoritmanın uygunsuz videoları tespit ve kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirme konusunda oldukça başarılı olduğunu gösteriyor.