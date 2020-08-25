YouTuber Maxim Monakhov'un 10 bin litre kola ile yaptığı etkileyici deney

YouTuber Maxim Monakhov'un 10 bin litre kola ile yaptığı etkileyici deney

Maxim Monakhov isimli bir YouTuber, şimdiye kadar yapılan en büyük kola deneyini hayata geçirdi.

Şimdiye kadar kola ve şeker ile ilgili sayısız video izlemişsinizdir. Söz konusu deneylerde kolanın içerisine naneli şeker atılarak fışkırması sağlanıyor.

Maxim Monakhov isimli bir Rus YouTuber, kola-şeker deneylerinde çıtayı bir üst seviyeye çıkararak bugüne kadarki en büyük deneyi gerçekleştirdi.

Deneyde tam 10 bin litre kolayı kabartma tozu ile birleştiren YouTuber, ortaya etkileyici bir görsel şölenin çıkmasını sağladı.

YAKLAŞIK 10 BİN DOLARA MAL OLDU

Litrelik kolaları özel yapılmış bir tankın içerisine boşaltan ekip, daha sonra kabartma tozunu kolaya dökerek fışkırmasını sağladı. Maxim Monakhov'a göre bu deneyin gerçekleşmesi için 9 bin 500 dolardan fazla para harcandı.

KOLA NASIL FIŞKIRIYOR

Deney ekibi, kola ile birlikte süreci hızlandırmak ve patlamanın büyüklüğünü artırmak için biraz sirke kullandı. Asit olan kola ve sirke, bazik unsur olan kabartma tozu ile birleşince tepkime gerçekleşiyor. Tepkime sırasında hidrojen, karbonatla reaksiyona girerek hidrojen karbonat açığa çıkıyor.

Ayrıca reaksiyon sırasında açığa çıkan karbondioksit serbest kalarak, kolanın metrelerce yükseğe fışkırmasını sağlıyor.