YouTuber'ların yeni vergi düzenlemesinin detayları belli oldu

TBMM gündemindeki "Vergi Reformu" paketinde sosyal medya gelirlerinin de vergilendirilmesi sağlanacak. YouTuberlar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

Son dönemin kolay yoldan en çok para kazananları olarak bilinen "YouTuber" camiası için düzenleme yapılıyor.

TBMM’ye sunulacak yeni ekonomi reform paketi, YouTube içerik üreticilerinin vergilendirmelerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi beraberinde getiriyor.

1000 ABONE VE 4 BİN SAAT İZLENMEYİ GEÇENLER PARA KAZANIYOR

Google’ın sahibi olduğu YouTube platformunda, en az 1000 abonesi olan ve yıllık izlenme süresi 4 bin saati geçen kullanıcılar reklam almaya hak kazanıyor.

Özellikle pandemi ile birlikte oldukça artan gelirler, kamuoyunun da tepkisini çekiyor. Milyonlara ulaşan takipçi kitleleri sayesinde büyüyen kanallar ve sahipleri, beraberinde kazanç sağlayacak işbirliklerine de imza atıyor.

Kazançlarının herhangi bir vergiye tabi olmaması en çok tartışılan başlıklardandı.

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyu mercek altında aldı.

VERGİ DÜZENLEMESİ YOLDA

YouTuberların vergilendirilmesini de kapsayan "Ekonomi Reform Paketi" 1 Ekim’de TBMM’ye sunulacak.

Teklif Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu dahil ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren pakette YouTuber’ları da ilgilendiren bir madde yer alıyor.

YÜZDE 15 STOPAJ VERGİSİ

YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.

Taslak aşamasındaki düzenlemeye göre, YouTube üzerinden reklam geliri elde eden kişilerin vergileri doğrudan ana kaynaktan yani banka hesaplarından kesilecek.

SORUMLULUK BANKADA

YouTube kanalı olan kişi sadece vergi mükellefi olacakken, asıl vergi sorumluluğunu banka üstlenecek.

Böylelikle YouTuber’lar defter tutma zorunluluğundan kurtulmuş olacaklar.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ KURULACAK

Vergi reform paketinin en önemli ayağını "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" oluşturuyor. Bazı bölümleri kamuoyuna yansıyan sistemin ayrıntıları netleşti.

Sistem işleyişi ise şöyle;

Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak.

Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen ‘Türkiye Dijital Vergi Dairesi’ uygulaması hayata geçirilecek.

İNCELEMELERİ DİJİTAL VERGİ ASİSTANI YAPACAK

Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, ‘Dijital Vergi Asistanı’ sistemi oluşturulacak.

Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak.

Elektronik defterler dijital vergi dairesinde yer alacağı için, denetim ve incelemeler de dijital ortamda yapılacak.