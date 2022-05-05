YouTube'un hafif sürümü YouTube Go, yolun sonuna geldi

YouTube, ana YouTube uygulamasının hafif sürümü olan YouTube Go'yu kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, giriş seviyesi telefonlarda yeterli bir deneyim sunan ve düşük veri odaklı hafif sürümü YouTube Go'yu 2016'da piyasaya sürmüştü.

YouTube, YouTube Go uygulamasının fişini çekme kararı aldı. Platform, ana uygulamasının alternatifi olan YouTube Go'nun kullanımdan kaldırılacağını resmen duyurdu.

Ağustosta fişi çekiliyor

Yapılan açıklamaya göre, YouTube Go ağustos ayından itibaren hizmet vermeyi sonlandıracak.

YouTube Go kullanıcılarının, ağustos ayından itibaren YouTube'a erişmek için ana YouTube uygulamasını veya mobil web sürümünü kullanmaları gerekecek.