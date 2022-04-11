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    YouTube'un iOS sürümüne resim içinde resim özelliği geliyor

    Android kullanıcılarının uzun zamandır kullanabildiği resim içinde resim özelliği, YouTube'un İOS uygulamasına eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 15:28
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    YouTube'un iOS sürümüne resim içinde resim özelliği geliyor

    Apple'ın Haziran 2020'de iOS 14 ile birlikte tanıttığı "Resim içinde Resim" (PiP) özelliği, zamanla birçok iOS uygulamasına eklenmişti.

    YouTube'un sahibi Google ise söz konusu özelliği yalnızca Android akıllı telefonlarına sunmuştu.

    Kullanıcılara YouTube dışında gezinirken de videolar izlemeye devam etme imkanı sunan resim içinde resim özelliği, uzun süren bekleyişin ardından nihayet iOS kullanıcıları için yayınlanacak.

    Bu özellik sayesinde izlediğiniz videoları, kullandığınız uygulamanın üzerine getirebilecek ve uygulama içindeyken küçük ekranda videonuzu izlemeye devam edebileceksiniz. Ayrıca tek bir dokunuşla videonuzun boyutunu ayarlayabileceksiniz.

    YOUTUBE PIP

    Yalnızca premium sürümde var

    YouTube'un resim içinde resim özelliği, tıpkı Android telefonlarda olduğu gibi iOS'ta da yalnızca Premium üyelerine özel olacak iddiaları vardı. Ancak Google, bu özelliği tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunma planları yapıyor.

    YouTube’un iPhone kullanıcılarının merakla beklediği yeni özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

    YouTube Resim içinde Resim özelliği - VİDEO


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