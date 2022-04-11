YouTube'un iOS sürümüne resim içinde resim özelliği geliyor

Android kullanıcılarının uzun zamandır kullanabildiği resim içinde resim özelliği, YouTube'un İOS uygulamasına eklenecek.

Apple'ın Haziran 2020'de iOS 14 ile birlikte tanıttığı "Resim içinde Resim" (PiP) özelliği, zamanla birçok iOS uygulamasına eklenmişti.

YouTube'un sahibi Google ise söz konusu özelliği yalnızca Android akıllı telefonlarına sunmuştu.

Kullanıcılara YouTube dışında gezinirken de videolar izlemeye devam etme imkanı sunan resim içinde resim özelliği, uzun süren bekleyişin ardından nihayet iOS kullanıcıları için yayınlanacak.

Bu özellik sayesinde izlediğiniz videoları, kullandığınız uygulamanın üzerine getirebilecek ve uygulama içindeyken küçük ekranda videonuzu izlemeye devam edebileceksiniz. Ayrıca tek bir dokunuşla videonuzun boyutunu ayarlayabileceksiniz.

Yalnızca premium sürümde var

YouTube'un resim içinde resim özelliği, tıpkı Android telefonlarda olduğu gibi iOS'ta da yalnızca Premium üyelerine özel olacak iddiaları vardı. Ancak Google, bu özelliği tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunma planları yapıyor.

YouTube’un iPhone kullanıcılarının merakla beklediği yeni özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.