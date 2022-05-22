Yük taşıma robotu AKİBA, seri üretime geçiyor

Konya'da bir elektronik firması tarafından geliştirilen ve 500 kilograma kadar yük taşıyabilen robot AKİBA, seri üretime hazır hale getirildi.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle, artık birçok farklı amaç için kullanılabilen robotlar karşımıza çıkmaya başladı.

Konya'da tasarım ve yazılımıyla Türk mühendisliği ürünü olan, insansız yük taşıma robotu "AKİBA"nın, seri üretimle başlaması amaçlanıyor.

AA'da yer alan habere göre, istihdam ettiği çeşitli branşlardaki 30 mühendisle insansız yük taşıma robotu üzerine çalışan şirket, 6 yıllık sürecin ardından "AKİBA" adı verilen insansız yük taşıma robotunu seri üretime hazır hale getirdi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, Konya'da bu ay düzenlenen Makine Teknolojileri Fuarı'nda sergilenen ürün ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

AKİBA"nın, iş yaşamını kolaylaştıracağına dikkati çeken Düzgün, "AKİBA'nın 100 ila 500 kilogram yük taşıma kapasitesiyle iki modeli görücüye çıktı. Robotumuz, alanı üç boyutlu tarama yaparak, etkileşimli ve herhangi bir kazaya mahal vermeden çalışacak şekilde dizayn edildi.

"Türk mühendisliği ürünü"

Bunun yanında manuel, uzaktan kumandalı da seçenekleri mevcut. Tasarım ve yazılımıyla Türk mühendisliği ürünü. Aktif şekilde kullanılmaya başladı.

Testleri bitti, bundan sonraki süreçte uluslararası arenaya çıkacak. Özellikle sanayi sektöründe yük taşımanın insansız ve güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak. Maliyeti ve iş kazalarını minimize edecek, verimliliği de artıracak." ifadelerini kullandı.

Tek şarjla 12 saat çalışabiliyor

Düzgün, robotun iki saat gibi bir süre ile hızlı şarj olma özelliğine sahip olduğunu, tam dolumda 12 saat çalışabildiğini söyledi.

Robotun, çalışacağı alanda üç boyutlu harita çıkardığını, bu taramada hareket alanında engele takılmadığını belirten Düzgün, "Hareketli ve durağan engelin etrafından çok hızlı şekilde hesaplamasını yaparak en kısa yolu hesap eder ve hedefe ulaşır. İnsanlar arada dolaşıyorsa, etrafından hızlı şekilde kaçınma hareketini yapar.

Kaçabileceği yer yoksa da otomatik sistem kendini korumaya alır ve durur. Şu anda yük taşımada kullanılacak. Bunun önü açık.

Ana kartını da farklı sektörlere pazarlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz, dünyaya pazarlamak. Bundan sonra kademeli şekilde seri üretimini yapacağız. Maksimum 6 ay ile 1 yıl içinde Türkiye genelinde olacağız." dedi.