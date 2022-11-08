Yurt dışı telefon kayıt maliyeti 2023: IMEI kaydı kaç TL?

Yurt dışından telefon getirmenin cazip olduğu günler sona eriyor. 2023 IMEI kayıt ücretleri belli oldu. Peki yurt dışı telefon kayıt maliyeti ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni fiyatlar...

Fiyat avantajı sebebiyle yurt dışından telefon satın almak, tüketicilerin uzun yıllardır tercih ettiği yöntemlerden birisi.

Telefonun fiyatı ve yurt içinde kullanım masrafları eklendiğinde, başka ülkelerden özellikle ABD'den telefon getirtmek ekonomik bir seçim oluyor.

Telefon satın alan kişilerin belirli bir süre kayıt işlemi yaptırmadan kullanma hakkı bulunuyor. Kayıt için bir yıl süre verilirken bu süreyi geçiren cihazlarda kapatılıyor. Bu durumda kayıt ücretleri de tüketicilerin hesap defterinde yerini alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim 2022 enflasyon verilerini açıklamasıyla 2023’ün yeniden değerleme oranı da ortaya çıktı ve bunun yüzde 122,93 olduğu kaydedildi.

Akabinde ise telefon kayıt yani IMEI ücretlerinde de artış söz konusu oluyor.

Ortaya çıkan rakamın birçok telefonun Türkiye fiyatının da üzerinde olması, milyonların gündeminde.

Peki 2023 telefon kayıt ücreti ne kadar olacak? IMEI kayıt ücreti kaç TL? Yurt dışı telefon kayıt maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

IMEI kayıt ücreti kaç TL 2023?

2022 yılında 2732 TL olan IMEI kayıt ücreti 2023 yılında 6091 TL’ye çıkarılacak.

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılında günümüze değişimi şu şekilde;