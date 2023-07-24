Yurt dışından gelen WhatsApp aramaları nasıl engellenir Son zamanlarda WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı aramaları sayısında artış yaşanıyor. Eğer siz de kim olduğunu bilmediğiniz yabancı numaralar tarafından aranıyorsanız, bunu engellemenin yolunu anlattık.

ensonhaber.com Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman kullanıcıları çileden çıkarabiliyor. Son zamanlarda ülkemizdeki kullanıcılar, Filipinler'den Hindistan'a, Bulgaristan'dan Gana'ya yurt dışı aramaları aldıklarından şikayet ediyor. WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı spam aramalar ve mesajlardan basit bir yöntemle kurtulabilirsiniz. WhatsApp yurt dışı aramaları nasıl engellenir WhatsApp'ı açın, sağ üst köşedeki üç noktayı dokunarak Ayarlar menüsüne girin. Açılan menüden Hesap bölümünü seçin. Güvenlik Bildirimleri başlığına dokunun. Bu cihazda güvenlik bildirimlerini göster seçeneğini aktif edin. Ayarlar menüsüne geri dönün. Gizlilik başlığına dokunun. Profil Fotoğrafı, Hakkımda, Durum ve Gruplar seçeneklerini KİŞİLERİM olarak güncelleyin. Böylelikle fotoğrafınız, kişi bilginiz ve durumunuzu yalnızca rehberinizde yer alan kişiler görebilecek. Rehberinizde kayıtlı olmayanlar size mesaj göndermeyecek ya da arama yapamayacak. Manuel kişi engelleme Eğer numaraları tek tek engellemek isterseniz şu adımları takip edin: WhatsApp’ı açın, Ayarlar > Gizlilik > Engellenenler > Yeni Ekle... seçeneğine dokunun. Engellemek istediğiniz kişiyi bulun ve adına dokunun. Söz konusu telefon numarası sizinle ilk defa iletişime geçtiyse ilgili sohbeti açıp Engelle > Engelle’ye dokunun.