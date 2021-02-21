Yurt dışından getirilen mobil cihazların kayıt süresi uzatıldı

Yurtdışından getirilen, mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için başvuru süresi 120 günden 365 güne çıkarıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KARA LİSTEDE HANGİ CİHAZLAR VAR

Buna göre, "siyah liste", kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülke sınırları içinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşacak.

GRİ LİSTE

"Gri liste" ise beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülke sınırları içinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarını kapsayacak.

BEYAZ LİSTE

Eşleştirilmiş beyaz liste, 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının ve işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye ait abone numaralarının eşleştirilmesiyle oluşacak.

SİYAH LİSTEDEKİ CİHAZIN SAHİBİ BİLGİLENDİRİLECEK

​​​​​​​İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderecek, kısa mesaj alma imkanı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecek. Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatöre de bilgi verilecek.

SADECE ACİL ÇAĞRILARA AÇIK OLACAK

IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 Acil Çağrı servisine erişimi ise sağlanacak.

KAÇAK CİHAZDA KAYIT SÜRESİ 365 GÜNE UZATILDI

Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen ve siyah listeye eklendiği tarihten itibaren 120 günlük kullanım süresi içinde kayıt altına alınmayan elektronik cihazlar, "kaçak cihaz" olarak görülmeye devam edilecek ve kullanıma kapatılacak.

Ancak koronavirüs nedeniyle yolcu beraberinde getirilen, mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapılacak. Söz konusu süre daha önce 120 gün olarak uygulanıyordu.

Belirtilen 120 günlük kullanım süresi içinde kayıt altına alınmayan cihazlar açısından, salgın da dikkate alınarak yurda giriş tarihinden geçerli olmak üzere 365 gün içinde kayıt yaptırma ve yeniden kullanıma açtırma olanağı sağlanmış oldu.