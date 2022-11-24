Yurt dışından getirilen telefonlar için 2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu

Yurt dışından getirilen telefonlar için 2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. Böylelikle IMEI kayıt ücreti de resmiyet kazandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni yıldan itibaren harçlar, cezalara ve bazı vergilerin artışını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

Böylelikle, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olmuştu. Bu oranın resmiyet kazanmasıyla birlikte, 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.

2023 IMEI kayıt ücreti

2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1500 TL

2020 - 1838 TL

2021 - 2 bin 6 TL

2022 - 2 bin 732 TL

2023 - 6 bin 91 TL

Yurt dışından telefon getirmek zorlaştı

Vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza iPhone getirmek için çeşitli turlar düzenleniyordu. Ancak IMEI kaydına gelen zamlar sonrası, ucuza telefon getirmek daha da zorlaştı.

Avrupa ve ABD'den iPhone 14 Pro getirmek kaça mal olur

Örneğin Avrupa'ya gidip iPhone 14 Pro satın alırsanız, 1339 euro yani yaklaşık 26 bin TL ödemeniz gerekiyor. Aynı zamanda, ülkemizde IMEI kayıt harcı için 2023'te 6 bin 91 TL daha ödemeniz gerekecek.

Sonuç olarak Avrupa'dan iPhone 14 Pro aldığınızda, bu size seyahat masrafları hariç 32 bin 91 TL'ye mal olacak.

iPhone 14 Pro'yu ABD'den aldığınızda ise 999 dolar + IMEI kayıt ücreti ödemeniz gerekecek. Bu da size yaklaşık 24 bin 700 TL'ye patlayacak.

iPhone 14 Pro modelinin ülkemizdeki satış fiyatı ise 39 bin 999 TL'den başlıyor.

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