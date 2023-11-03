Yurt dışından telefon devri kapandı: İşte 2024 IMEI ücreti ve iPhone almanın maliyeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı da belirlenmiş oldu.
Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.
Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.
Bununla birlikte, cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt bedeline de yine aynı oranda zam gelecek.
2024 IMEI kayıt harcı ne kadar olacak
2023 yılında 20 bin TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2024 yılında yüzde 58,46 zamlanacak ve 31 bin 692 TL'ye yükselecek.
Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119 TL
2015 - 131 TL
2016 - 138 TL
2017 - 149 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838 TL
2021 - 2 bin 6 TL
2022 - 2 bin 732 TL
2023 - 6 bin 91 TL > 20 bin TL
2024: 31 bin 692 TL
2024 yılında yurt dışından telefon almak mantıklı mı
Ülkemizdeki vatandaşlar, genellikle Gürcistan üzerinden iPhone satın alarak ülkemizde kayıt altına alıyordu. Peki yeni IMEI ücreti ile birlikte yurt dışından telefon almak ne kadar mantıklı? Gelin bu soruya birlikte yanıt verelim.
Şunu da belirtelim: Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan yaptığınızda, mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone için ödediğiniz ücretin yüzde 12’sini geri alabiliyorsunuz.
Gelin şimdi hep birlikte, iPhone 15 modellerini Gürcistan'dan almanın maliyetini hesaplayalım. (1 Gürcistan larisi = 10,45 TL)
iPhone 15
Türkiye fiyatı: 49 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 29 bin 249 TL (2 bin 799 Lari)
Vergi iadesi: 3 bin 509 TL
IMEI ücreti: 31 bin 692 TL
Toplam maliyet: 57 bin 432 TL
iPhone 15 Plus
Türkiye fiyatı: 56 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 33 bin 429 TL (3 bin 199 Lari)
Vergi iadesi: 4 bin 011 TL
IMEI ücreti: 31 bin 692 TL
Toplam maliyet: 61 bin 110 TL
iPhone 15 Pro
Türkiye fiyatı: 64 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 40 bin 744 TL (3 bin 899 Lari)
Vergi iadesi: 4 bin 889 TL
IMEI ücreti: 31 bin 692 TL
Toplam maliyet: 67 bin 547 TL
iPhone 15 Pro Max
Türkiye fiyatı: 76 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 48 bin 059 TL (4 bin 599 Lari)
Vergi iadesi: 5 bin 767 TL
IMEI ücreti: 31 bin 692 TL
Toplam maliyet: 73 bin 984 TL
Yukarıdaki hesaplamalara göre, Gürcistan gibi ülkelerden iPhone alıp ülkemizde kayıt altına almak artık mantıklı bir seçenek değil.
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