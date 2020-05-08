Yurt dışından telefon getireceklere yeni uygulama

Satış fiyatı 200 doların altında bulunan cep telefonlarının ithalatına, gözetim uygulaması getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ithalatına ilişkin uygulayacağı Gözetim Uygulaması kararı, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karar kapsamında, yurt dışından getirilecek ve fiyatı 200 dolardan az olan cep telefonlarına Gözetim Uygulaması yapılacak.

Gözetim Uygulaması kapsamında; fiyatı 200 dolardan daha az olan cep telefonları, ancak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Söz konusu telefonları ithal eden kişiler, aldıkları gözetim belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmek zorunda kalacak. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi ise 6 ay olacak.

GÖZETİM BELGESİ NEREDEN ALINACAK

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, bakanlığın internet sitesinden e-İşlemler bölümündeki "İthalat İşlemleri" kısmından, elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, e-devlet üzerinden de belge başvuruları yapılabilecek.

GÖZETİM UYGULAMASI NEDİR

Gözetim ugulaması, yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır.

Buna göre, bir eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili birim başına asgari bir fiyat belirleniyor.

İlgili eşyanın kıymeti, belirlenen birim fiyatın altında kaldığı zaman gözetim uygulaması, yani Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü devreye giriyor.