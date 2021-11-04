Yurt dışından telefon getirenler dikkat! 2022 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Yurt dışından telefon getirenler dikkat! 2022 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022'de yurt dışından getirilecek telefonların yeni kayıt ücretlerine gelecek zam oranı belli oldu. Peki 2022 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Cep telefonlarının güvenliğini sağlamak adına 15 rakamdan oluşan uluslararası bir numara olan IMEI numarası, özellikle yurt dışından getirilen telefonların sorgulanmasında kullanılıyor.

Telefonların kimlik numarası sayılan IMEI numarasının sahte olup olmadığı e-Devlet aracılığı ile kontrol edilebiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2022 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu.

Yurt dışından ülkemize getirilen telefonların IMEI kayıt harcı, yeni yılla birlikte zamlanıyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu zam, yeniden değerleme oranı kapsamında belirlendi.

Bu gelişmenin ardından yurt dışından yolcu beraberinde telefon getirmek isteyenler, 2022 yılında IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Peki 2022 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte 2022 yurt dışı telefon kayıt ücreti...

2022 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

TÜİK'in belirlediği yıllık yeniden değerleme oranına (ÜFE) göre, 2022 yılında vergi, harç, ceza, pasaport ücreti gibi rakamlarda yüzde 36,2'lik bir yükseliş olacak.

Yurt dışından alınan ve yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izni (IMEI kayıt) harcında da bu oranda bir artış yaşanacak.

Buna göre, 2022 yılında yurt dışından getirilecek telefonların yeni kayıt ücretleri, 726 TL zamlanarak 2 bin 732 TL'ye yükselecek.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT BEDELLERİ

2022 yılında uygulanması planlanan vergi ve harç tutarları; Resmi Gazete’de yayınlanmalarının ardından kesinleşmiş olacak.

Öte yandan, IMEI kayıt ücretine son 5 yılda gelen zam oranı yeni yılla birlikte yüzde 1733'e kadar çıkacak.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri ise şu şekilde: