Yurt dışından telefon getirmek için bilmeniz gerekenler

Yurt dışından telefon getirme şartları ve ücreti hakkında merak edilenleri derledik.

Vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza telefon getirmek için çeşitli turlar düzenleniyor. Durum böyle olunca birçok vatandaş, yurt dışından telefon getirme ile ilgili sorulara yanıt arıyor.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışından telefon getirme şartları ve nasıl getirileceğine dair Ticaret Bakanlığı açıklamalarda bulunmuştu.

Yurt dışından telefon getirme şartları ve ücreti hakkında merak edilen 5 soruya yanıt verdik.

1. Yurt dışından telefon getirme şartları nelerdir

Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limiti 3 takvim yılında 1 adet olarak güncellendi.

Bunun teknik takibi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek.

2. Yurt dışından ikinci el telefon getirilebilir mi

Yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek. Bu nedenle telefonun sıfır veya ikinci el olmasına bakılmayacak.

3. Yurt dışından kaç tane telefon getirilebilir

Yeni düzenleme sonrasında 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olan şekilde yurt dışından telefon getirme şartı değiştirildi.

Artık yurt dışına çıkan vatandaşlar, yanlarında her 3 yılda 1 adet telefon getirebilecek. Bu süre içerisinde 2. bir cihaz getirmek istendiği takdirde gümrük vergisinden muaf olmayacak.

4. Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar

Telefon kaydı için şu anda 2 bin 732 TL harç ücreti yatırılıyor. Ancak gelecek yıldan itibaren IMEI kaydı için 6 bin 91 TL ücret alınacak.

5. Yurt dışından alınan telefonların pasaport kaydı nasıl yapılır

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

e-Devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.