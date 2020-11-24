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    Yüz tanıma teknolojisi ayılara uyarlandı

    Bilim insanları, hayvanların ayırt edilebilmesi için yapay zekadan yararlanan yeni bir yüz tanıma teknolojisi geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 09:51
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    Yüz tanıma teknolojisi ayılara uyarlandı

    Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

    Zaman zaman gizlilik endişelerine neden olan bu teknoloji, artık hayvanlar üzerinde de kullanılıyor.

    AYILARA YÜZ TANIMA SİSTEMİ

    Kanada’nın British Columbia bölgesinde yaşayan ve boz ayıları incelemek için 10 yıldan fazla zaman harcayan biyolog Melanie Clapham, hayvanların ayırt edilebilmesi için yapay zekadan yararlanan bir teknoloji geliştirdi.

    Yüz tanıma teknolojisi ayılara uyarlandı #1

    Ayıların tek tek takip edilmesini önemseyen biyoloğa göre bu teknoloji, türlerin araştırılmasına ve korunmasına yardımcı olabilir.

    Ayrıca ayıları birbirinden ayırt etmek, belirli bir boz ayının çöp kutularına girip girmediğinin anlaşılmasını veya çiftçilerin hayvanlarına yönelik saldırıların engellenmesini sağlayabilir.

    132 HAYVANI TANIDI

    Clapham, Silikon Vadisi’ndeki teknoloji şirketlerinde çalışan iki kişiyle birlikte boz ayıları izlemek için bu yazılımı kullanan BearID'yi geliştirdi. Proje şimdiye tek yapay zeka sayesinde 132 hayvanı tanımlamayı başardı.

    YÜZDE 84 DOĞRULUK

    Ekibin kısa süre önce yayınladığı makalede, şimdilik 4 bin 674 fotoğraf kaydeden sistemin yüzde 84 doğrulukla çalıştığı ifade edildi.

    Yüz tanıma teknolojisinin hayvanlarda kullanılmasını destekleyen uzmanlar, bu tür teknolojilerin, hayvanları tanımlamak için uygulanan tasma, kulak delme veya etiketleme gibi yöntemlerden daha uzun ömürlü ve güvenli olduğunu söylüyor.

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    Instagram: @eshteknoloji

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