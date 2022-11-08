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    Yüzünü taratmayana giriş izni yok: Instagram video doğrulama özelliği Avrupa'ya geldi

    Instagram, yaz başında ABD'de test etmeye başladığı video çekerek yaş doğrulama özelliğini Avrupa'da kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:00
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    Yüzünü taratmayana giriş izni yok: Instagram video doğrulama özelliği Avrupa'ya geldi

    Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

    Zaman zaman gizlilik endişelerine neden olan bu teknoloji,  şimdilerde Instagram'ın da gündeminde.

    Platformdaki bot hesapların sayısının artmasından şikayetçi olan Instagram, yüz tanıma sistemi ile kullanıcıların gerçek bir kişi olup olmadıklarını öğrenmek istiyor.

    Instagram, yüz tanıma doğrulaması kullanacak

    Yeni özellik, kullanıcılardan yüzlerinin her açısını gösteren bir selfie videosu çekmelerini istiyor. Yüzünü taratmayanların hesaplarına girmesi engelleniyor.

    Avrupa'da kullanıma sunuldu

    Instagram, kullanıcıların video çekerek yaş doğrulaması yapmasını sağlayan özelliği Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'ye getirdi.

    instagram

    Kullanıcıların çektikleri videolar,  Birleşik Krallık merkezli dijital kimlik girişimi Yoti'nin yaş tahmin etme teknolojisi ile analiz edilecek.

    Yoti, bu yazılımın bir yüz algılama teknolojisi olmadığını, sadece kullanıcının yaşını tahmin ettiğini söylüyor.

    Instagram, kullanıcıların gönderdiği selfie videosunun yüz tanıma veya biyometrik veri toplama amacıyla kullanmayacağı belirtti.

    Instagram'a göre video, Instagram’da hiçbir şekilde görünür olmayacak ve 30 gün içinde tamamen silinecek.

    Ayrıca yüz tanıma ile hesap doğrulama özelliği, yalnızca şüpheli davranış gösteren Instagram hesapları için geçerli olacak.


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