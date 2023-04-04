Z Kuşağı tuşlu telefonları tercih etmeye başladı ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, Z Kuşağı artık tuşlu telefonları daha çok tercih etmeye başladı.

ensonhaber.com

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar nedeniyle tuşlu telefonlar rafa kaldırıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın askerde kısmi telefon kullanımına izin vermesinin ardından, kamerasız ve tuşlu telefonlara olan ilgi yeniden artmaya başlamıştı.

2000'lerin başındaki tuşlu elefonlar, düşük fiyatları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde, orta doğuda, Hindistan'da ve Afrika'da uzun süredir popülerdi.

Counterpoint araştırmasına göre,bu bölgeler 2022'deki tuşlu telefon satışlarının yüzde 80'ini oluşturuyordu. Daha sonra ise bu bölgelerde bile telefonlara olan ilgi azaldı.

Z Kuşağı yeniden tuşluya yönlendi

Öte yandan, ABD'de yapılan yeni bir araştırma, artık Z Kuşağı'nın da tuşlu telefonlara yönlendiğini gösteriyor.

Örneğin Nokia markasının lisans sahibi HMD Global, 2022 boyunca ABD'de her ay on binlerce tuşlu telefon sattı.

Bu şaşırtıcı eğilimin nedeninin, ekranlardan bıkan ve akıl sağlıklarını korumak için ekran süresini kısaltmaya çalışan 1997 ile 2012 arasında doğan, şu anda 11 ila 26 yaşları arasındaki Z Kuşağı olduğu düşünülüyor.

Yeni nesil özellikle sosyal medyanın psikolojilerine olan etkilerini azaltmak istiyor.

Tuşlu popülaritesindeki artış, tipik akıllı telefonlarda bulunan dikkat dağıtıcı unsurların olmaması sayesinde, Light Phone 2'nin üreticisi Light gibi şirketlere fayda sağladı.

Odaklanmayı kolaylaştıran ve oyunlar, uygulamalar gibi faktörlerden arındırılmış klasik cep telefonları, görünüşe göre uzun yıllar hayatımızda kalmaya devam edecek.