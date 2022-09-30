Z kuşağının en sevdiği markalar belli oldu

Morning Consult tarafından gerçekleştirilen pazar araştırmasında Z kuşağının en çok sevdiği markalar ortaya çıktı.

Gen Z olarak da bilinen Z kuşağının yetişkinleri, 20'li yaşların ortalarına giriyor ve iş gücü ve pazardaki yerlerini genişletiyor. Bu, tüketici tercihlerine uyum sağlamayı markalar için her zamankinden daha önemli bir husus haline getiriyor.

Morning Consult tarafından gerçekleştirilen pazar araştırmasında Z kuşağının yetişkinleri (18-25 yaş) mercek altına alınıyor.

Araştırmada, Z kuşağı yetişkinleri (18-25 yaş) arasında en popüler 20 markanın yanı sıra, eski nesillere göre en çok öne çıkan 20 marka belirlendi.

Z kuşağı en çok YouTube'u seviyor

Z kuşağı yetişkinlerinin ezici bir çoğunluğu, (%86,23) YouTube hakkında olumlu bir izlenime sahip ve bu da onu toplulukta en popüler marka yapıyor. YouTube'un ana markası Google, 2. sırada yer alıyor ve onu Netflix ve Amazon izliyor.

Z kuşağı erkeklerinin en çok sevdiği markalar

Z kuşağı erkeklerinin en sevdiği marka yüzde 83,16 ile yine YouTube oldu. İkinci sırada ise yüzde 79,61 ile Gatorade var. Üçüncü sırada ise PlayStation markası göze çarpıyor.

Z kuşağı kadınlarının en çok sevdiği markalar

Z kuşağı kadınlarının en sevdiği marka yüzde 89,25 ile yine YouTube olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise yüzde 88,05 ile Google var. Z kuşağı kadınlarının en çok sevdiği üçüncü marka ise yüzde 85,77 ile Netflix oldu.