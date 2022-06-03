Zamlı internet tarifeleri yürürlüğe girdi

Haziran ile birlikte internet tarifelerine zam geldi. İşte yapılan zamlardan sonra güncel ev interneti fiyatları...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde aldığı ve 23 Mart 2022 tarihinde yayınladığı karara göre Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) Tarifelerinde güncellemeye gitmişti.

Kararla birlikte, Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilmişti.

Hazirana ertelenmişti

Türk Telekom'un talep ettiği ve BTK'nın onay verdiği yeni toptan tarifelerin 1 Nisan 2022 tarifinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş, ancak daha sonra bu karar 1 Haziran'a ertelenmişti.

Zamlı tarifeler yayınlandı

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sabit ev interneti fiyatlarına zam yapıldı. Sabit internet paketlerinde 2022 yılına yüzde 22’yi bulan oranlarda fiyat artışıyla giden Türk Telekom, 1 Haziran itibarıyla yüzde 13 ile yüzde 23 arasında değişen yeni zamlar yaptı.

Böylece, 2021 yılı sonundan bu yana Türk Telekom’un sabit internet paketleri yüzde 43’e varan fiyat artışları yaşadı.

Fiyatlar nasıl değişti

Şirketin internet sitesinden duyurduğu ve 1 Haziran 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni tarifesine göre 16 Mbps'lik internet paketinin aylık fiyatı 105 TL'den 129 TL’ye, 24 Mbps'lik paketin fiyatı 119 TL'den 139 TL’ye, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 134 TL'den 154 TL’ye, 50 Mbps'lik paketin fiyatı 149 TL'den 169 TL’ye ve 100 Mbps'lik paketin aylık fiyatı ise 165 TL'den 194 TL’ye çıktı.